- Este zi mare astazi pentru Diana Dumitrescu, care iși sarbatorește soțul. Alin Boroi, barbatul frumoasei vedete, implinește 40 de ani, iar actrița a ținut sa-i transmita o urare de suflet.

- Mioara Roman și-a serbat ziua de naștere in centrul pentru recuperare. Insa, fetele ei, Oana și Catinca i-au facut o surpriza și au mers in vizita pentru a o sarbatori. Oana Roman a postat pe contul de Instagram o imagine in care apare alaturi de Mioara Roman, care arata din ce in ce mai bine. „La multi…

- Astazi este o zi importanta pentru Mioara Roman, mama Oanei Roman. Ea este aniversata, iar vedeta Antena Stars le-a spus fanilor de pe Instagram ca va merge la centrul unde e internata pentru a petrece cu ea ziua de naștere.

- Dupa un travaliu de 24 de ore, artista Emily Burghelea a dat nastere unei fetite perfect sanatoase. Medicul a precizat ca fetita seamana cu tatal.Momentul mult asteptat de constanteanca Emily Burghelea si sotul ei, a sosit.Dupa un travaliu de 24 de ore, artista a dat nastere unei fetite. Vedeta a tinut…

- Monica Barladeanu a fost activa in anul pandemiei, a avut mai multe shooting-uri pentru brand-urile a caror imagine e, a fost prezenta și pe platourile de filmare și pe platourile emisiunilor de televiziune. Vedeta a anunțat acum ca a intrat in autoizolare, a spus ca traiește momentul pe care l-a evitat…

- De 14 ani, Daniela (51 de ani) iși imparte viața cu George Tal (52 de ani), cel care a cerut-o de soție de doua ori. Perechea are impreuna o fiica, Maria, in varsta de 9 ani. In dar de ziua lui, solista i-a oferit soțului o intervenție estetica. Daniela Gyorfi, cadou inedit pentru ziua de naștere a…

- Luni, 8 februarie, zi de mare, mare bucurie in familia Adelei Popescu și a lui Radu Valcan. Celebrul prezentator TV de la ”Insula Iubirii iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Ce surpriza i-a pregatit Adela soțului sau? A impartașit totul cu fanii!

- CHIȘINAU, 7 feb – Sputnik. Delia Matache implinește astazi varsta de 39 de ani. Artista din Romania a postat pe pagina sa oficiala de Facebook cateva poze care au uimit din nou fanii. Oamenii i-au transmis mii de mesaje și urari de bine. © Photo : Facebook / DeliaInterpreta Delia iși sarbatorește…