Cum sărbătoresc românii ziua de 1 Decembrie: cu ciolan afumat cu iahnie de fasole și vin fiert A intrat deja in tradiție ca romanii sa sarbatoreasca ziua de 1 decembrie cu o porție de ciolan afumat cu iahnie de fasole și un pahar de vin fiert sau țuica. Fie ca masa este pregatita acasa sau servita la restaurant, preparatele tradiționale au mare trecere in aceste zile. Daca va intrebați cuma unde puteți gusta o ciorba de fasole cu afumatura sau o porție de carnați cu iahnie de fasole de ziua de 1 decembrie 2022 și la ce prețuri, iata și cateva sugestii: Restaurantul La Mama – o porție de carnați cu iahnie de fasole costa 39 lei, ciolanul afumat cu iahnie de fasole – 55 lei, o oala cu ciorba… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

