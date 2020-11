Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama a salutat sambata "victoria istorica" in cursa pentru Casa Alba a lui Joe Biden, care i-a fost vicepresedinte, transmit AFP si dpa. Biden a mai fost felicitat si de fostul secretar de stat al SUA, Hillary Clinton, care, din postura de candidata a Partidului Democrat,…

- Sustinatorii noului presedinte-ales al SUA au iesit pe strazi la Washington D.C, New York si in alte orase americane pentru a sarbatori, iar oamenii au improvizat o parada indreptandu-se spre Casa Alba.

- Multimi de oameni in mai multe orase din SUA au izbucnit in urale dupa ce mass media americane l-au anuntat castigator al scrutinului prezidential pe democratul Joe Biden, transmit sambata agentiile internationale de presa.Vezi și: Lovitura de teatru: Donald Trump sustine ca a castigat alegerile…

- Mii de americani au ieșit pe strazi in New York, Washington, Philadelphia. Atlanta și in alte orașe, dupa ce outlet-urile media au anunțat victoria lui Joe Biden in alegerile pentru președinția SUA.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va cere Curtii Supreme sa se implice in alegerile prezidentiale, dar experti in legislatie electorala considera ca s-ar putea ca institutia sa nu fie ultimul arbitru in acest scrutin, transmite Reuters. Experti in legislatia alegerilor au spus…

- Dupa inchiderea urnelor, anuntarea castigatorului ar putea dura zile sau chiar saptamani. La acest scrutin, aproape 100 de milioane de americani au votat prin corespondenta din cauza pandemiei de COVID-19, ceea ce inseamna ca o intarziere in numararea tuturor voturilor este foarte probabila.…

- Americanii se prezinta marti la urne pentru a-si alege presedintele dupa o campanie acerba si divizanta, un scrutin in care actualul lider de la Casa Alba, republicanul Donald Trump, incearca sa depaseasca avansul pe care rivalul sau, democrat Joe Biden, il are in sondaje, si sa castige un nou mandat…