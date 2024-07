Stiri pe aceeasi tema

- Sambata a intrat in vigoare un Cod roșu de canicula, pentru cea mai mare parte a tarii, valabil pana luni. Se vor inregistra temperaturi maxime de 41 de grade la umbra. Restul tarii se va confrunta cu un Cod portocaliu. Saptamana viitoare ANM se asteapta la un nou val de canicula, al cincilea pe aceasta…

- Jumatatea lunii lui Cuptor vine cu doua coduri de canicula (galben și portocaliu) in toate județele din țara. Mai mult de jumatate de tara se va afla sub avertizare Cod portocaliu de caldura pe parcursul zilei de joi, temperaturile urcand pana la 39 de grade. Pe de alta parte, Iris Raducanu, meteorolog…

- Miercuri este in vigoare o avertizare de cod galben de canicula in mai multe judete, fiind vizat si judetul Constanta. Potrivit ANM, valul de caldura va continua sa se extinda si sa se intensifice in toate regiunile. Temperaturile maxime vor fi de 33...37 de grade, va fi disconfort termic ridicat si…

- Marti, valul de caldura va continua sa se extinda și sa se intensifice in Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala și in cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi de 33…37 de grade și local de 38…39 de grade in regiunile sudice, va fi canicula…

- Meteorologii au emis o atenționare de Cod Galben de canicula pentru data de 25 iunie, vizand jumatatea sudica a Olteniei și Munteniei. Temperaturile vor depași valorile normale pentru aceasta perioada, atingand maxime de 34...35 de grade Celsius.

- Meteorologii ANM au emis azi, 21 iunie, o avertizare COD ROȘU de canicula, care vizeaza, sambata, cinci județe, iar duminica opt județe și Capitala. Astfel, sambata, in județele Dolj, Olt, Teleorman și sudul județelor Valcea și Argeș, valul de caldura va fi intens și persistent, iar temperaturile vor…

- Cultivarea castraveților in propria gradina nu este o misiune ușoara, dar nimic nu se compara cu gustul legumelor crescute de noi. Vara au nevoie de ingrijire și multa atenție, astfel incat recolta sa fie una bogata și gustoasa. Stropiți castraveții cu acest amestec Temperaturile ridicate favorizeaza…

- Un val de canicula persistenta afecteaza sudul și estul Europei, cu o intensificare preconizata pe parcursul saptamanii viitoare. Temperaturile extrem de ridicate și riscul major de incendii și seceta pe arii extinse au determinat autoritațile sa emita al