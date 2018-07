Cum salvăm legumele moi din frigider Toata lumea a trecut prin neplacerea de a descoperi ca legumele s-au inmuiat in frigider pentru ca au uitat de ele. Inainte de a te indrepta spre cosul de gunoi, gandeste-te ca poti salva o parte din ele. Ia... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invitati in Australia la show-ul „MasterChef“, Printul Charles si Camilla, sotia lui, au dezvaluit care sunt alimentele lor preferate, dar si ce nu ar trebui sa manance nicio persoana care interactioneaza foarte mult cu alti oameni. Prima care a vorbit despre placerile nevinovate a fost Camilla, care…

- Femeia merge zilnic jumatate de kilometru cu sapa in spinare pentru a-si ingriji gradina. Legumele, cultivate pe o suprafata destul de mare, nu au fir de buruiana. Maica zambeste senin, iar privirea ei blanda scoate in evidenta curatenia sufleteasca a celor pentru care pamantul a fost destin!…

- Organizatia neguvernamentala germana Mission Lifeline, a carei nava cu aproape 240 de migranti africani la bord are interdictie de intrare in porturile italiene, i-a dat replica ministrului italian de interne, Matteo Salvini, noteaza AFP. In urma cu cateva zile, Salvini a vorbit, intr-o postare pe Facebook,…

- Alimentația este principala cauza a luarii în greutate, atrag atenția nutriționiștii. Sunt totuși alimente sanatoase, care pot fi consumate în cantitați mari, fara a va face probleme din cauza cântarului. Legumele și verdețurile pot sa fie armele…

- Cadavrul unei fetițe de doar șapte ani a fost gasit intr-un frigider vechi. Descoperirea infioratoare a avut loc pe o strada din Belovo, Rusia. Micuța disparuse de acasa pe data de 29 mai, iar cadavrul a fost descoperit pe strada, intr-un frigider vechi. In ziua dispariției era plecata la joaca. "Pe…

- Spanacul, stevia, broccoli, prazul, sparanghelul si salata verde contin vitamine si nutrienti necesari intaririi sistemului osos: vitamina K, magneziu, siliciu, scrie exquis.ro.Osteoporoza este o afectiune des intalnita mai ales in randul femeilor. Ea inseamna oase fragile, predispuse la fracturi…

- Daca avem o gradina mica si ne-am hotarat sa ne producem singuri legumele, pentru a avea siguranta ca mancam produse „curate“ ar trebui sa stim cateva lucruri absolut necesare, printre acestea: care este perioada optima de plantare, cum alegem rasadul, de ce mai e nevoie in rondul de legume etc.

- O sticla de vin desfacuta îsi pastreaza aroma degajata de faimoasa licoare timp de sase ore. Dupa trei zile vom observa ca îsi schimba aroma si va avea un gust nu tocmai placut. Trebuie sa stim ca exista si vinuri a caror aroma poate sa reziste si aproximativ o luna în frigider.…