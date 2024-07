Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu Sarbatorile Pascale, gospodinele au pregatit oua roșii care se vor ciocni dupa slujba de Inviere. Pentru a le curața cat mai repede, exista o metoda simpla pe care sa o utilizezi și vei salva mult timp in acest proces.

- Un truc simplu ne poate ajuta sa curațam rapid ouale fierte, care se numara printre cele mai consumate alimente in perioada Paștelui. Ouale fierte sunt foarte gustoase, insa mulți intampina dificultați in momentul in care trebuie sa le curețe de coaja. Din fericire, exista numeroase trucuri de mare…

- Jakub Hromada (27 de ani) a parasit terenul accidentat in debutul primei reprize din FCSB - Rapid. Au urmat scene neplacute pe Arena Naționala. Suporterii gazdelor au aruncat cu obiecte in direcția fotbalistului aflat pe targa. Derby-ul dintre FCSB și Rapid a strans 45.000 de spectatori pe Arena Naționala.…

- Daca in urma cu 3 saptamani se vorbea despre un Rapid – FCSB ca de un mare derby intern, astazi lucrurile stau cu totul altfel. The post FCSB FCSB – Rapid, derby-ul din etapa a 5-a din Superliga first appeared on Informatia Zilei .

- Rapid s-a desparțit de Cristiano Bergodi (59 de ani), iar giuleștenii l-au numit pe Bogdan Lobonț (46 de ani), cel puțin pana la finalul sezonului. Basarab Panduru vine o alta varianta de antrenor mai potrivita pentru giuleșteni. Rapid trece printr-o perioada extrem de complicata. Giuleștenii au 4 eșecuri…

- Ajunsa pe locul al cincilea al clasamentului din play-off-ul SuperLigii, Rapid cauta prima victorie dupa trei partide in confruntarea cu Sepsi Sfantu Gheorghe. Meciul este transmis LiveBlog pe HotNews.ro.

- La cinci ani dupa un incendiu devastator, restaurarea catedralei Notre Dame este aproape finalizata. Tot la Paris, in vara aceasta, urmeaza Jocurile Olimpice. In seara zilei de 15 aprilie 2019, acoperișul catedralei a luat foc. Rapid, acesta a cuprins turla iar telespectatorii au privit cu groaza cum…