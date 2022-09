Cum să verificați dacă dispozitivul dvs. a fost hackuit și ce puteți face în cazul acesta Infractorii cibernetici globali caștiga trilioane de dolari in fiecare an. O mare parte din succesul lor provine din exploatarea greșelilor pe care utilizatorii le fac involuntar atunci cand acceseaza linkuri phishing, omit sa actualizeze software-ul critic și nu folosesc in conturile online autentificarea cu mai mulți factori (MFA). Exista mulți vectori de atac la indemana infractorilor și nenumarate site-uri de criminalitate cibernetica pe care se tranzacționeaza date furate, instrumente și servicii de hacking. Aflați in randurile de mai jos cum va puteți da seama daca securitatea computerului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

