Cum să-ți protejezi pielea în sezonul rece In sezonul rece, pielea poate fi afectata de temperaturile scazute, vint și precipitații, astfel ca poate deveni mai uscata, sensibila și predispusa la iritații. Totuși, exista numeroase soluții la care poți apela pentru a combate efectele vremii reci asupra pielii tale și pentru a te bucura de o piele hidratata și fina in aceasta perioada, transmite avantaje.ro. De la folosirea produselor potriv Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile reci, vantul puternic și schimbul brusc de temperatura, acționeaza negativ asupra epidermei, drept urmare este important sa ducem cont de urmatoarele reguli in procesul de aplicare a machiajului, inainte de utilizarea fondului de ten https://makeup.ro/brand/215881-372941/: Mai intai…

- Asa cum iti schimbi garderoba odata cu fiecare anotimp, alternarea parfumurilor in functie de sezon este la fel de importanta. De ce? Parfumul functioneaza, intr-un fel, ca un accesoriu care completeaza tinuta. Aromele de vara sunt, de obicei, fresh si revigorante, avand la baza note de citrice, bergamota,…

- Un nou sezon rece debuteaza in aceasta perioada, iar pielea ta va fi expusa mai multor factori externi daunatori. Tocmai pentru a-ți proteja tenul și intregul corp, trebuie sa iei masuri și sa-ți adaptezi rutina in funcție de sezon. La fel cum pe timp de vara trebuie sa folosești creme light, sa te…

- Foresta Suceava se intoarce pe stadionul ”Areni” dupa un sezon ratat. Formația pregatita de Dorin Goian și Daniel Balan va primi sambata 12 septembrie de la ora 17.00 vizita gruparii Știința Miroslava. Obiectivul echipei sucevene a ramas același, de ceva vreme, promovarea in Liga a II-a. Așa cum era…

- Renault a anunțat cu ocazia Marelui Premiu al Italiei ca a decis sa schimbe numele echipei de Formula 1 incepand din sezonul 2021. Constructorul francez va concura in Formula 1 cu numele Alpine, de la brandul de performanța din cadrul Grupului Renault. In plus, noua echipa Alpine va utiliza și culori…

- Dupa o cariera de aproape doua decenii in televiziune, celebra prezentatoare Simona Gherghe revine la Antena 1 cu o surpriza uriașa pentru fanii sai. Vedeta va prezenta reality show-ul „Mireasa” și asta nu e tot!

- Bulgaria, principala destinatie externa a romanilor in acest an. Sezonul estival va continua și in septembrie Bulgaria ramane principala destinatie externa accesibila romanilor, astfel ca anumite hoteluri cu spa si piscina interioara vor fi deschise pana la inceputul lunii octombrie, reiese din analiza…

- Dezastru in industria ospitalitații: aproape o treime din personalul angajat a fost concediat. 30% din personalul din industria ospitalitații a fost deja disponibilizat in urma masurilor luate in contextul epidemiei de COVID-19, a afirmat la Radio Romania Actualitați consultantul HORECA, Mircea Draghici.…