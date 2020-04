Stiri pe aceeasi tema

- Carantina ingrasa. Moldovenii adauga kilograme in perioada pandemiei, pentru ca multi au inceput sa gateasca mese copioase și sa manance tot mai des. Iar pentru ca accesul in parcuri este interzis, singurul mod de evita surplusul in greutate este sportul practicat in casa.

- Noul coronavirus care provoaca COVID 19 este o noua infectie virala din categoria coronavirusurilor, ce nu era identificata anterior. Virusul care cauzeaza infectia cu COVID 19 nu este acelasi cu coronavirusurile care circula in mod comun in populatie coronavirusurile comunitare , care cauzeaza boli…

- Nimic nu se compara cu momentul in care intri in casa și totul este curat și aerisit, iar totul arata ca nou. Iar cum primavara este deja aici, inseamna ca e timpul sa te apuci din nou de treaba și sa pui casa la punct.

- Sanatatea intr-o relație este legata nu doar de timpul petrecut impreuna, ci și de cel in care partenerii stau la distanța, merg la munca, au activitați și hobby-uri separate. In perioada coronavirusului, timp in care trebuie sa stam in izolare, ar putea ieși la iveala probleme vechi, mocnite. Psihoterapeutul…

- Un eveniment ia amploarea pe care noi i-o permitem, explica psihologul Monica Dobrea. Cum stii ca nu te-ai raportat sanatos la contextul actual? experimentezi stari depresiv-anxioase; esti extrem de furios si agitat; ai tendinte agresive care nu te reprezinta. Modul propriu de gandire genereaza trairi…

- Activitatea de SEO (Search Engine Optimization), cunoscuta și drept „optimizare SEO”, trebuie privita ca o cursa nesfârșita de maraton. Toți alearga dupa poziții fruntașe în Google, pentru a fi gasiți de clienții lor pe cât mai multe cuvinte de cautare. Iata o serie de…

- Coronavirusul (coVID-19) este distrus de sapun, de dezinfectanți comuni precum alcoolul medicinal, deci igiena mainilor e foarte importanta!!! – Coronavirus nu se transmite prin aer, se transmite prin contactul la nivelul suprafețelor, prin picaturile de tuse ajunse pe fața, gura, nas, ochi. Daca cineva…