Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșitul lumii vine in 2020! Anunțul care a șocat intreaga omenire Anunțul facut recent de adeptii apocalipsei a șocat intreaga omenire și a starnit numeroase controverse. Potrivit declarațiilor acestora, in 2020 va fi sfarșitul lumii. Ei au dezvaluit ce anume va provoca acest lucru, in urma caruia…

- Accident grav pe DN1C in Maramures. O persoana ranita in urma impactului Stimati conducatori auto, fiti atenti in zona trecerilor pentru pietoni! In aceasta dimineata, politistii au intervenit pentru solutionarea unui accident de circulatie produs pe DN1C, pe raza orasului Tautii Magheraus. Oferta de…

- Crima oribila la un Spital de Urgenta . O directoare a fost injunghiata mortal de sotul de care voia sa divorteze Directorul de ingrijiri de la Spitalul de Urgenta Piatra-Neamt, o femeie de 49 de ani, a fost ucisa, vineri, de sot. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA…

- Un nou drog face ravagii in Romania. Zeci de tineri cu varste cuprinse intre 15 si 20 de ani stau internati O noua situatie alarmanta in Capitala. Zeci de tineri cu varste cuprinse intre 15 si 20 de ani stau internati de o saptamana la Spitalul Obregia pentru ca au consumat un nou drog puternic in noaptea…

- Rezolutie neobisnuita a autoritatilor de la Haga la inceput de 2020. Isi iau ramas-bun de la numele Olanda si vor ca de anul acesta toata lumea sa vorbeasca numai despre Tarile de Jos. 200 de mii de euro au pus la bataie pentru a-si redenumi statul. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Atentat terorist „ingrozitor”. A fost baie de sange. Cel putin 100 de oameni au murit Cel putin 100 de oameni au murit sambata in explozia unui vehicul-capcana intr-un cartier aglomerat al capitalei somaleze Mogadiscio, a anuntat politia, transmite AFP. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Nu toti bugetarii vor primi ZILE LIBERE in plus de Craciun si Revelion. Premierul Orban a facut anuntul Guvernul Orban a decis ca zilele de 27 decembrie si 3 ianuarie sa fie libere pentru angajatii din sistemul bugetar. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE…

- Dieta cu apa: A slabit 12 kilograme in cateva zile, dar ce s-a intamplat dupa aceea intrece orice imaginație! Iata cum poți sa slabești 12 kilograme in doar 3 saptamani. Dieta minune și extrem de simpla. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL…