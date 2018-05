Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții de amploare ale procurorilor DIICOT din Timișoara! Anchetatorii au ridicat o rețea de traficanți care racola migranți din Orientul Mijlociu și Asia, pe care ii ducea in vestul Europei.

- Omul de afaceri turdean Costel Calugar, implicat in zona construcțiilor, a fost achitat ieri intr-un dosar de la Inalta Curte de Casație și Justiție, in care a ajuns intamplator, dupa ce a cumparat niște paduri retrocedate, de la o grupare din care facea parte și fostul deputat PSD, Viorel Hrebenciuc.…

- David Baser, directorul de Gestionare a Produsului la Facebook, a recunoscut marti ca aceasta companie foloseste diferite instrumente de marketing pentru a strange date chiar si de la persoane care nu folosesc aceasta retea de socializare, asigurand ca este vorba de o practica

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti au efectuat un numar de 15 perchezitii domiciliare…

- Echiparea magazinelor cu instalații audio nu reprezinta o noutate, dar potențialul de a imbunatați experiența clienților din retail prin muzica sau alt conținut audio este, in mare parte, neexploatat. Prin incheierea unor parteneriate strategice, tehnologiile audio pentru rețea de la Axis integreaza…

- Aproape 3.000 de timișeni traiesc in cea mai sudica dintre comunele județului Timis. Este vorba despre... The post Trei mii de timiseni au vazut asfalt si retea de apa in comuna lor. Cand s-a intamplat appeared first on Renasterea banateana .

- DIICOT Timișoara, împreuna cu EUROPOL și autoritațile din Germania, a declanșat, în aceasta dimineața, o operațiune fara precedent de anihilare a unei rețele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pâna în vestul Europei