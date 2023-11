Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie finalul anului și, odata cu el, mult așteptatele sarbatori de iarna. Zile libere Revelion 2024. Pentru majoritatea romanilor, aceasta perioada reprezinta un prilej de bucurie, de petrecere a timpului liber cu cei dragi, dar și de odihna bine meritata. Cate zile libere vor avea la dispoziție…

- Romanii așteapta cu nerabdare sa se bucure de petrecerea dintre ani, astfel ca se gandesc inca de pe acum cum sa iși imparta zilele, insa vestea buna este ca anul acesta vor avea parte de o mini-vacanța, astfel ca se pot distra alaturi de familie sau prieteni.

- Vacanța unei tinere romance in Italia, sau ceea ce ar fi trebuit sa fie cateva zile de relaxare in Cetatea Eterna s-a transformat intr-un coșmar, chiar pe final. Iar coșmarul a prins contur chiar cand se pregatea de intoarcere

- Bucovina e la mare cautare si vara si iarna. Nici bine nu s-a incheiat sezonul estival ca au si aparut ofertele pentru Craciun si Revelion. Cine rezerva din timp se poate gandi la un sejur de vis la un pret acceptabil. Gazdele n-au marit inca tarifele.

- Explozia a avut loc in timp ce familia se afla in vacanța, in Sardinia, și a fost urmata de un incendiu, scrie gazetaromaneasca.com. Din datele preliminare, in momentul producerii exploziei cel mai probabil ca baiatul – rezident in Rimini, Italia – dormea, in timp ce parinții sai gateau. Tatal, de naționalitate…

- Alexandra Dinu a avut o prima reacție dupa ce in presa s-a scris ca ea e tanara blonda pe care Bobby Paunescu a pozat-o in patul sau, in vacanța pe care au petrecut-o alaturi mai mai mulți prieteni in Italia. „Intre mine și Bobby nu e NICI O ALTA RELAȚIE in afara de cea de amiciție”, a explicat actrița.…

- Fosta soție a lui Adrian Mutu a publicat imagini din vacanța in Italia alaturi de Bobby Paunescu. Acesta a dus-o la vila lui din Positano, unde și-a sarbatorit și ziua onomastica cu un spectaculos foc de artificii.

- Sunt zile de apasatoare tristețe pentru rudele, prietenii și colegii Isabelei Mihalașcu, o buzoianca in varsta de 52 de ani, care și-a pierdut viața in mod tragic, in orașul Genova din Italia, la inceputul lunii august.