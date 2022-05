In prezent, mulți oameni doresc o creștere financiara, pentru ca asta conteaza pentru o viața demna și de aceea sunt atrași adesea de cai ce aduc rezultate fructuoase in caștigarea banilor doriți. Ei sunt impresionați de viața interesanta a unui comerciant, care pare sa caștige mulți bani, ușor, din tranzaționarile binare . In realitate insa, aceasta tranzacționare nu este chiar atat de ușoara cum pare la prima vedere, pentru ca exista multe riscuri inerente, provocari mari ce trebuie depașite. Acest produs financiar – opțiuni binare – a fost lansat și aprobat in 2008, de Securities and Exchange…