Cum să-ți faci bucle afro acasă fără ondulator special Daca ai parul drept, cel mai probabil ai visat la o coafura speciala, cu bucle voluminoase, care sa iasa in evidența. Daca nu vrei sa apelezi la ondulatorul special, ca sa riști sa iți arzi parul, noi iți propunem cateva idei prin care sa obții bucle afro perfecte, fara dispozitive termice. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coafura formata din bucle lejere este printre cele mai populare și adorate de catre femei, insa uneori look-ul perfect pare mai complicat decat este. Iata cateva metode simple și rapide pentru a-ți aranja parul ca la salon, la tine acasa.

- Participarea in cea de a 43-a ediție a Raliului Dakar parea imposibila dupa accidentarea din iunie 2020, acum insa pilotul satmarean se intoarce acasa cu doua trofee, unul chiar la cea mai dura clasa din raliu – Original Malle Moto (fara asistența tehnica). Mani a fost sprijinit in aventura sa de familie,…

- Gafe la TV, in pandemie. Cand lucrezi de acasa, fiecare zi e o aventura. Insa, atunci cand intri in direct, la TV, orice acțiune necontrolata te poate costa. Copiii care iți sar in brațe rugandu-te sa bei ceaiul cu papușile ori sa repari vreo mașina de curse, animalele de companie care nu ințeleg de…

- Survivor Romania 2021 nici nu a inceput bine ca discuțiile au luat navala cele doua echipe care doresc sa dea tot ce au mai bun. Din pacate, chiar Jador e unul din concurenții care și-a „terorizat” colegii. Ce s-a intamplat in ediția recenta și ce au spus unii coechipieri pe la spatele manelistului?…

- Unul din 7 romani nu a folosit niciodata internetul, deși 78% au acces la internet de acasa. 14,1% dintre romani spun ca nu au folosit niciodata internetul, arata o analiza INS. Romanii din Ilfov și Capitala, pe primul loc la folosirea internetuluiPe regiuni de dezvoltare, ponderea persoanelor care…

- Peste trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania (78,2%) aveau acces, in 2020, la reteaua de internet de acasa, in crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, releva datele publicate, astazi, de Institutul National de Statistica, informeaza Agerpres. In aceasta marja de crestere,…

- Mesajul lui Trump a venit la cateva minute dupa discursul președintelui ales Joe Biden, care i-a cerut sa intervina public in aceasta criza generata de susținatorii saai la transferutl de putere din Congres.Inaintea mesajului, Trump a postat un mesaj in care cerea celor din fața Capitoliului „sa ramana…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 12 031 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 5 564 traversari persoane, dintre care 3 680 treceri la frontiera moldo-romana, 1 415 treceri la frontiera cu Ucraina și 469 treceri…