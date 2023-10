Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ieri va prezentam noile prețuri la carburanți din zona Turzii, iata ca furnizorii de carburanți au venit azi cu o decizie de ieftinire a benzinei și motorinei, cu circa 10 bani fapt care a determinat unele modificari fața de prețurile afișate ieri la pompele de alimentare din zona. La benzina,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a afișat prețurile la carburanți pentru maine, 3 octombrie. Astfel, șoferii vor achita pentru litrul de benzina cu 18 bani mai puțin, iar pentru cel la motorina - cu 4 bani mai mult.

- Rusia a introdus restrictii temporare la exporturile de benzina si motorina, pentru a stabiliza piata interna, a anuntat astazi executivul de la Moscova, transmite Reuters. Autoritatile nu au precizat cum vor fi aplicate restrictiile.

- Ingrijorarile economice ale pakistanezilor, care se confrunta deja cu o inflație ridicata, s-au accentuat, deoarece guvernul a majorat vineri (1 septembrie) prețurile la benzina și motorina pana la un nivel record. Pakistanul a majorat prețurile la benzina cu 14,9 rupii, la 305,4 (0,99 dolari), in timp…

- Șoferii din Romania au astazi parte de vești extrem de bune in privința combustibilului. Concret, benzina, s-a ieftinit la majoritatea stațiilor de alimentare cu combustibil din țara. Cat costa astazi, 23 AUGUST 2023, combustibilul.

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a anunțat noile prețuri ale carburantilor pentru perioada 19-21 august. Benzina se scumpește cu 11 bani, iar benzina se ieftinește cu 2 bani. Astfel, in weekend, un litru de benzina va costa 26, 08 lei, iar unul de motorina 23,15 lei. carburanții

- Incet, dar sigur, cu pași marunți, aproape insesizabili, distribuitorii de carburanți au urcat semnificativ in ultima perioada prețurile practicați la benzina sau motorina. In consecința, pragul de șapte lei pe litru a fost atins, la ambele tipuri de carburanți. Saptamana in curs a adus de luni primul…

- Pe 31 iulie a.c., specialiștii anunțau ca petrolul era pe cale sa aiba cea mai buna luna din ianuarie 2022, incheind pe burse la valori mari, fiind cea mai buna luna din mai bine de un an. Pe de alta parte, ca urmare a noilor modificari anunțate de guvern, au aparut modificari la prețurile la […] The…