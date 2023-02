Cum să-ți cureți corpul energetic ca să ai parte de sănătate și vitalitate mereu Corpul tau este viu, este inteligent, atat de inteligent incat aude, vede, simte tot ceea ce i se transmite prin intermediul minții subconștiente. Faptul cum arați acum, indiferent ce varsta ai, se datoreaza felului in care iți tratezi corpul, dar și cum gandești și simți despre el. Fiind conectat cu mintea ta subconștienta, va raspunde intocmai gandurilor și emoțiilor tale, iar tu vei trai acea experiența pe propria ta piele. Daca nu iți respecți corpul fizic, daca nu mananci, nu te hidratezi, nu dormi, nu te cureți, nu faci mișcare atunci cand este necesar și cand cere organismul, sa nu te mire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

