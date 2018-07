Cum să-ţi convingi creierul că eşti fericit 1. Ia taurul de corne S-a demonstrat stiintific faptul ca oamenii iau cele mai bune decizii si sunt mai eficienti dimineata. Daca incepi ziua prin a „lua taurul de coarne", scapi de ceea ce este mai rau si apoi restul zilei va fi mult mai linistit. Bucuria unui lucru bine facut creste nivelul fericirii. Aminteste-ti regula 80/20/ 20 din efort poate furniza 80% din rezultate.

Si da fa o lista cu ceea ce ai de facut. Te va linistit din punct de vedere mental, iar creierul tau va fi mai creativ. Pentru a evita suprasolicitarea si a te bucura la sfarsitu zilei tine si o lista…

Sursa articol si foto: rtv.net

