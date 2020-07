Toate putem experimenta o schimbare radicala atunci cand purtam haine care ne imbunatațesc aspectul, facandu-ne sa ne simțim confortabil in propria piele. Așa cum spune și experta in imagine, George Brescia, autorul carții Change Your Clothes, Change Your Life: „Fiecare piesa vestimentara pe care o purtați spune totul despre tine și are un impact asupra... Read More Post-ul Cum sa-ți asortezi hainele in funcție de culoarea parului tau apare prima data in TaBu .