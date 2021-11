Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul acesta, pe 30-31 octombrie, Bucureștiul gazduiește Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON. Evenimentul reunește mai multe curse de alergare, de 5, 10, ștafeta (4X10 km), 21 și 42 km. Cea de-a 14-a ediție va avea startul in Piața Constituției. Sambata, de la ora 9.00 vor lua startul alergatorii…

- Pentru multe persoane bucataria este spațiul pe care il amenajeaza in special pornind de la criteriul funcționalitații. Cu toate acestea este firesc sa iți dorești sa petreci timp și sa servești masa intr-o incapere confortabila și placuta ochiului, care sa se potriveasca cu stilul personal. Decorarea…

- Realizarea unei zone speciale pentru make-up in dormitor reprezinta o alegere moderna și extrem de folositoare. Venim in ajutorul tau cu cateva sfaturi inovatoare care sa te ajute sa amenajezi o zona de make-up cocheta și in stilul designului din dormitorul tau. Pentru a cumpara piesele de mobilier…

- In plina pandemie de coronavirus, dar și in plin sezon gripal, Pfizer, compania care a scos pe piața un vaccin impotriva virusului din China, spune ca acum lucreaza la un nou tratament antigripal pe baza de ARN mesager. Scopul noului vaccin ar fi acela de a da posibilitatea celor actuale sa fie imbunatațite.…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si-a amanat vizita in Israel prevazuta sa aiba loc in perioada 28-30 august, din cauza "situatiei actuale din Afganistan", a anuntat joi purtatorul sau de cuvant Steffen Seibert, informeaza AFP. Decizia a fost luata dupa o consultare cu premierul…

- Circa 300 de viitoare și actuale mamici din 6 orașe ale țarii au fost informate despre beneficiile alaptarii atat pentru copil, cat și pentru mama, in cadrul campaniei „Protejați alaptarea. E o responsabilitate comuna”.

- Miercuri seara, in jurul orei 18.15, polițiștii Orașului Valenii de Munte au fost anuntati de catre un barbat, prin intermediul Numarului Unic „112, ca urmeaza sa se sinucida. Cum? Prin incendierea locuinței sale, urmand sa dea foc la doua butelii pe care le avea deja pregatite! S-a constituit imediat…

- Amenajarea bucatariilor a fost dintotdeauna un subiect interesant, pentru ca preocuparile in ceea ce privește noutatea și inovația au fost mereu prezente in viețile noastre. Așa se face ca treptat, de la bucatariile uzuale, delimitate total de restul locuinței, am ajuns astfel sa amenajam bucatarii…