Stiri pe aceeasi tema

- Vara lui 2020 este una in care se poarta foarte multe tipuri de costume de baie, deci ai o gama larga din care poți alege. Poți opta pentru costume de baie in 2 piese, pentru costume de baie intregi sau pentru costume de baie tip brazilian, in funcție de gusturile tale și ce ți se potrivește.

- Vineri, pe Cluj Arena, sute de clujeni s-au bucurat de povestea vieții lui Freddie Mercury, solistul formației Queen. CITEȘTE ȘI: Primul film în oraș dupa trei luni. Sute de clujeni au vizionat Bohemian Rapsody pe Cluj Arena În ciuda ploii, sute de persoane…

- Numarul nascutilor-vii inregistrati la oficiile de stare civila din Romania a fost de 188.135 in anul 2019, mai mic cu 18.440 nascuti-vii fata de anul 2018, potrivit publicatiei "Evenimente demografice in anul 2019" a Institutului National de Statistica. Conform INS, anul trecut, mai mult de jumatate…

- Zilele orasului Costanta sunt sarbatorite inca din 2002, prin HCL HCL 116 28.03.2002. Initiator a fost Nicusor Constantinescu Anul acesta, pandemia de coronavirus a blocat orice manifestare publica, pe 21 mai La inceput se organizau evenimente timp de o saptamana Muzeele sunt deschise si vin cu alternative…

- ELKO, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, solutii IT si electronice de consum din regiune, prezent si in Romania, a anuntat rezultatele financiare consolidate pentru anul 2019. Conform acestor rezultate, grupul ELKO a inregistrat cea mai mare cifra de afaceri si cei mai buni indicatori…

- Din cauza coronavirusului, oamenii din intreaga lume și-au anulat planurile de calatorie. Iar guvernele și oficialii din domeniul sanatații au avertizat publicul sa evite imbarcarea pe navele de croaziera și zborurile lungi . Evenimente importante precum conferințe, expoziții comerciale și olimpiade…

- Consilierii judeteni PNL au donat 200 de teste pentru detectarea COVID Unitatii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta.Secretarul general al PNL Constanta, consilierul judetean Marian Crusoveanu spune ca tot catre UPU va ajunge in perioada urmatoare…