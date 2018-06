Cum să-ți alegi tricoul potrivit pentru constituția ta Tricourile sunt cel mai comod articol de imbracaminte pe care il poți purta și cel pe care il poți asorta cel mai ușor, la orice ocazie. Important este sa știi cum sa alegi croiala potrivita pentru tine, marimea și gama de culori care se potrivește cel mai bine cu evenimentul la care vei fi prezent. Ne-am gandit sa iți venim in ajutor cu cateva informații utile despre cum sa nu dai greș niciodata și sa fii elegant fara camașa, cu orice ocazie. Iata de ce ar trebui sa ții cont atunci cand iți cumperi un tricou. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

