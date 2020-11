Cum să-ţi alegi cosmeticele potrivite în sezonul rece In sezonul rece, pielea deshidratata și lipsita de stralucire este o problema cu care se confrunta multe femei. Acesta este motivul pentru care, odata cu scaderea temperaturilor, trebuie sa analizezi cu atentie ce fel de produse cosmetice folosesti. Iata ce ar trebui sa ai in considerare cand iti alegi produsele cosmetice pe care le vei folosi pe timpul iernii. Fondul de ten Pentru a te bucura de o piele care radiaza, este indicat, in primul rand, sa alegi o crema de fata puternic hidratanta. Din cauza aerului rece de afara, dar si a caldurii uscate de la interior, tenul tau poate deveni sensibil… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

