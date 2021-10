Cum sa te trezesti mai devreme fara sa te simti obosit

Stiri pe aceeasi tema

- Inevitabilul s-a produs, iar criza de cipuri a atins si cele mai noi smartphone-uri Apple, companie care, totusi, isi facuse anterior stocuri importante. Conform surselor citate de Bloomberg, Apple a redus comenzile de productie pentru iPhone 13 de la 90 de milioane de dispozitive la 80 de milioane…

- Un deficit tot mai mare de energie in China a dus la oprirea productiei in numeroase fabrici, inclusiv la multi furnizori ai Apple si Tesla, in timp ce unele magazine din nord-estul tarii au operat la lumina lumanarilor, iar mall-urile au inchis devreme,

- Conform unor surse anonime citate de The Information, Apple a dezvoltat un chipset propriu pentru viitoare sa casca de VR/AR. In locul procesarii locale a datelor, acest chipset a fost optimizat pentru a fi cat mai eficient in cazul transferului wireless al datelor. Asta inseamna ca Apple dezvolta aceasta…

- Tim Cook, directorul executiv al Apple, a primit mai mult de cinci milioane de acțiuni la gigantul tehnologic, intrucat a implinit zece ani in funcție, scrie BBC, relateaza Mediafax. O informare a companiei pentru Securities and Exchange Commission (SEC) arata ca șeful companiei a vandut majoritatea…

- Tim Cook, directorul executiv Apple, a primit peste cinci milioane de acțiuni la compania pe care o conduce, la zece ani dupa ce a preluat postul. El a vandut cea mai mare parte a acțiunilor cu peste 750 de milioane de dolari, potrivit datelor Comisiei americane pentru Bursa și Valori Mobiliare (SEC),…

- Tim Cook, directorul executiv Apple, a primit peste cinci milioane de acțiuni la compania pe care o conduce, la zece ani dupa ce a preluat postul. El a vandut cea mai mare parte a acțiunilor cu peste 750 de milioane de dolari, potrivit datelor Comisiei americane pentru Bursa și Valori Mobiliare, scrie…

- Tim Cook, CEO-ul Apple, va colecta saptamâna aceasta a zecea și ultima tranșa a pachetului financiar pe care compania i l-a oferit în urma cu un deceniu pentru a prelua conducerea companiei de la Steve Jobs, relateaza Forbes.Pachetul este alcatuit din aproximativ 5 milioane de acțiuni…

- Una dintre cele mai interesante discuții din ultima vreme din lumea tehnologiei ii are ca protagoniști pe Elon Musk și pe Tim Cook, CEO Apple. Deși nimeni nu știe daca exista vreun sambure de adevar care sa alimenteze scandalul, conform unei noi carți lansate de Tim Higgins, jurnalist la Wall Street…