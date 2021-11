Cum să te protejezi de Zoombombing? Din cauza pandemiei și, prin urmare, a izolarilor succesive, tot mai mulți oameni lucreaza de la distanța și folosesc Zoom pentru videoconferințe. Insa apelurile video sunt intrerupte adesea de mesaje nedorite de catre cei numiți „Trolls”. Zoombombing se refera la intruziuni nedorite intr-o teleconferința. Trolii intrerup cursurile universitare, intalnirile de... The post Cum sa te protejezi de Zoombombing? appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

