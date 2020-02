Cum să te împrietenești cu mașina ta chiar dacă nu te pasionează automobilele? Pentru pasionații de mecanica auto, automobilele sunt un raison d'etre. Dar pentru cei care nu privesc mașinile decat ca pe un mijloc de transport cu voința proprie și necesitați greu de ințeles, intreținerea unui automobil este in același timp o necesitate și o grija. Nu este simplu sa ințelegi procesele care au loc sub capota unei mașini daca nu ai o inclinație catre așa ceva, sau daca nu cunoști pe cineva priceput, dispus in permanența sa te ajute. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Fara cheie de contact, cu manivela și faruri cu gaz, primele mașini din Europa au fost construite la o fabrica de armament din Belgia. Automobilele erau extrem de scumpe și puțini își permiteau sa le cumpere. Doar doi români au reușit sa aduca primele mașini la București, iar invidia dintre…

- Un barbat care a reclamat furtul unei masini Mercedes la inceputul anului 2000 si a reusit sa dea de urma autoturismului in urma unei anchete proprii si-a primit masina inapoi dupa 18 ani, perioada in care Politia nu a reusit sa ii prinda pe hoti si au dispus inchiderea dosarului prin prescrierea faptelor.

- Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in apropiere de localitatea Beregsau Mare. Șoferul mașinii a pierdut controlul asupra volanului, a ieșit in decor, iar autoturismul s-a rasturnat. In mașina, alaturi de șofer se mai afla un pasager. Din fericire insa niciunul nu a fost grav ranit, astfel ca au…

- O vulpe a fost lovita joi seara de o masina, in Sectorul 3 din Bucuresti, pe bulevardul Nicolae Grigorescu. Animalul ranit s-a refugiat la marginea drumului, de unde a fost salvat de reprezentantii unui ONG.

- Un accident rutier deosebit de grav s-a petrecut vineri, 10 ianuarie, pe raza comunei sucevene Scheia. O autoutilitara in care se aflau doua persoane a fost lovita de un tren, la trecerea la nivel cu calea ferata. In urma impactului, pasagerul din dubita a fost proiectat in afara autoutilitarei, iar…

- In jurul orei 16.05, Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a intervenit pe bulevardul Mamaia din municipiu, la intrare in statiune, in zona Malibu. Aici, un conducator auto ar fi cazut cu autovehiculul in care se afla in canal.La fata locului s au deplasat doua echipaje de politie."Este vorba…

- Tzanca Uraganul, care conducea un Rolls Royce, a fost surprins de polițist in timp ce a taiat linia continua pe Bulevardul Republicii din Ploiesti, in zona Albert, ieșind din benzinaria OMV. Manelistul a fost oprit, iar polițistul a constatat ca nu avea nici asigurare la bolidul de lux pe care il…

- Un tanar in varsta de 31 de ani a fost protagonistul unei scene teribile in timp ce circula dinspre Poiana Brașov spre municipiul Brașov, intrucat la un moment dat, intr-o curba, el a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina.