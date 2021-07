Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au identificat si retinut doi barbati, de 34 si 42 de ani, care, la data de 17 iulie a.c. ar fi provocat scandal pe drumul public din comuna Agas si ar fi lovit si amenintat un localnic de 50 de ani. La data de 17 iulie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie […] Articolul…

- Propaganda americana ne spune ca, atunci cand poporul nu mai suporta dictatura, se revolta, da jos dictatorul și toata lumea e fericita. Filme de genul asta au fost produse pe banda rulanta la Hollywood simplificand istorii complicate, conspirații elaborate și transformari sociale produse de-a lungul…

- Forțele umane și mașinile s-au retras din comunele Brusturoasa și Palanca, lovite de inundații, azi-noapte. Pompierii au evacuat apa din 14 beciuri din comuna Brusturoasa iar din comuna Palanca au evacuat apa și mal din 6 beciuri, 3 case și 2 curți. Articolul Cum arata Valea Muntelui dupa retragerea…

- Un perete al cascadei Bigar din Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița, cu o inalțime de aproximativ 4 metri, s-a surpat luni, 7 iunie, in jurul orei 18.15, din cauze naturale. Cascada Bigar s-a format in timp, prin depunerea carbonatului de calciu din apele Izbucului Bigar, care a fost acoperit de…

- O zi mult așteptata de cei mici, 1 Iunie. Numai ca, anul acesta totul s-a desfașurat altfel din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Daca din punct de vedere calendaristic ar trebui sa fie vara, anotimpul fierbinte pare inca foarte departe. Cu toate acestea sarbatoarea copiilor a fost la cote inalte.…

- In contextul masurilor dispuse pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19, facem precizarea ca testarea privind cunoasterea legislatiei rutiere in vederea reducerii perioadei de suspendare a dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice se va desfașura in cladirea Poliției Municipiului…

- In noaptea de 23 mai a.c., politistii de investigatii criminale din Bacau au prins in flagrant delict doi barbati, de 37 si 51 de ani, in timp ce paraseau un imobil de pe raza localitatii, de unde ar fi incercat sa sustraga bunuri. Activitatea a beneficiat de sprijinul Brigazii Operatiuni Speciale Bacau.…

- Poate ca anul 2020 a fost groaznic. Dar știu ca au fost și cateva lucruri grozave. De exemplu, ziua mea. Cea mai tare. Am primit doua cadouri care m-au schimbat: o camera foto și o pisica. De fapt, o camera foto (despre care nu voi vorbi acum) și o prietena felina. Se spune ca in […] Articolul Cum e…