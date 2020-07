Stiri pe aceeasi tema

- E vara, iar temperaturile au depașit deja 30 de grade Celsius. Parul lasat liber amplifica senzatia de caldura din timpul zilelor fierbinti. Dar nici coada banala la spate nu este cea mai buna alegere. Descopera cateva modalitati simple, dar elegante de a-ti prinde parul pe canicula! Coc cu impletitura…

- Viața amoroasa a celui mai cunoscut tenismen din Romania dar și din lume a fost una plina de suișuri și coborașuri in ultimii ani. Ilie Nastase a divorțat de Amalia Nastase, apoi s-a insurat cu Brigitte, de care a divorțat cu scandal, dupa care a inceput o alta relație cu Ioana Nastase. Nici de data...…

- Cult Gaia a oferit rochia verii 2020, pe care toate femeile o poarta deja. Iți va placea pentru designul ei minimalist. In plus, e realizata din țesaturi naturale. Din cauza pandemiei, vara aceasta va fi, fara indoiala, diferita, dar acest lucru nu este un impediment pentru a purta cea mai frumoasa…

- Dupa cum se prezinta lucrurile pe scena politica s-ar parea ca am revenit la normal. Certuri, acuzatii, jigniri, confruntari pe nimicuri. Nu asa era si inainte? Iata ca nu se justifica ideea ca lumea dupa pandemie nu va mai fi la fel ca inainte. Numai pe modul in care se pune masca s-au adunat deja…

- In aceste cand toata lumea se afla in izolare mai sunt și cateva vedete insarcinate care se protejeaza cum pot. Printre acestea se afla și Laura Cosoi care a fugit din București cu toata lumea. Fosta vedeta din serialul de comedie “La Bloc” este foarte activa pe rețelele de socializare și nu numai și…

- Aproape de la inceputul epidemiei de SARS-COV-2 in Romania era destul de clar ca unii dintre țapii ispașitori vor fi romii.Așa se intampla mereu in situațiile de criza prin care a trecut sau trece omenirea. Se identifica o comunitate minoritara și i se pun in carca toate relele pamantului. Pentru mase…

- Una dintre cea mai urmarite persoane publice este, cu siguranța, fosta vedeta de televiziune, care este și ea in carantina, la fel ca toata lumea. Insa Adelina Pestritu a surprins pe toata lumea dupa ce a publicat un mesaj cu subanteles pentru soțul ei, și anume ca și-ar ma dori inca un copil. Vedeta…

- Totul a inceput cu un avertisment. In scurt timp s-a transformat intr-o pandemie care ne-a schimbat viața de zi cu zi, scriu jurnaliștii de la The Guardian, care trec in revista cele 100 de zile care au schimbat lumea. Un deceniu turbulent ajunsese in ultima sa zi. Era Revelionul 2019 și o mare parte…