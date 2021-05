Cum să te îmbraci când ai un sân mai mare? Un adevarat atu al feminitații, un san „prea” generos se poate transforma și intr-un mare complex. Cu cateva sfaturi de moda, este foarte posibil sa traiești bine și sa emani o atracție armonioasa. Un san ușor diferit ca dimensiune fața de celalalt nu este ceva obișnuit, ci mai degraba ceva... The post Cum sa te imbraci cand ai un san mai mare? appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

