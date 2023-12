Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Liteni, Tomița Onisii, a anunțat ca in perioada 24 – 31 decembrie 2023, in acest oraș vor avea loc mai multe manifestari culturale de amploare pentru a sarbatori Craciunul si Anul Nou.Tomița Onisii a declarat ca in ajunul Craciunului, duminica, 24 decembrie, de la ora 17:00, in ...

- Farmacia Medimfarm de pe Bulevardul Carol I (din Pasajul de la Ceas) este singura farmacie din Campina care funcționeaza non-stop, fiind deschisa inclusiv de Craciun și Anul Nou. Celelalte farmacii au program semi-permanent, adica sunt deschise doar in timpul zilei. In privința celor doua benzinarii…

- „Senatoarea romanca Diana Sosoaca, care a crescut in sondaje si se afla pe locul trei, viseaza la o ”Romanie Mare” si agita harti cu o Romanie care se extinde in Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria si pana in Ucraina.Este o revendicare nationalista care isi are sursa in perioada dintre cele doua razboaie…

- ”Am avut o discutie in seara asta (ci sindicalistii din Educatie – n.r.), eu cred ca am inchis lucrurile in linii mari”, a declarat, luni seara, la Digi 24, Marcel Ciolacu.Acesta a reiterat ideea ca ”va fi un buget record pentru Educatie, 4,1% din PIB”.”Ma bucura foarte mult ca am acoperit toate palierele.…

- Luni, 4 decembrie 2023, in cadrul unei ședințe festive care a avut loc la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, au fost prezentați 43 de polițiști care au fost inaintați in gradul profesional urmator, inaintea indeplinirii stagiului minim, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, 1 Decembrie.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat, vineri, prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 1 ianuarie 2024. Va fi mai frig decat de obicei in urmatoarea saptamana, iar precipitații mai multe vor fi in sud-est. Se incalzește in preajma Craciunului și de Anul Nou. Vremea/prognoza…

- Ediția a 12-a a evenimentului de tehnologie ”GoTech World 2023”, desfașurat pe 8 și 9 noiembrie la Romexpo București, a adus, pentru prima data in Romania, un pionier al zborului. Britanicul Richard Browning, fost militar care a avut o idee și nu s-a lasat pana cand nu a pus-o in practica, a facut o…

- Utilizatorii care au doua conturi de WhatsApp vor putea, in curand, sa le foloseasca pe acelasi telefon, daca au doua cartele SIM.Mark Zuckerberg insusi a anuntat ca WhatsApp va lansa suportul pentru doua conturi care pot fi folosite in paralel pe acelasi telefon mobil.Viitoarea functionalitate va permite…