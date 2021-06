Cum să te descurci cu oamenii care îți scurg energia Daca exista cineva in viața ta care mereu se plange, are intotdeauna probleme și are nevoie de tine pentru a o ajuta, fara sa-i ceri vreodata ceva la schimb, vei suferi un șoc emoțional, mai ales daca observi ca te simți epuizat de fiecare data cand ii vorbești. Nu este... The post Cum sa te descurci cu oamenii care iți scurg energia appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Energia spot pentru miercuri se tranzactioneaza la nivelul record de 688 de lei pe MWh (peste 140 de euro), pe varf de consum, desi revenirea centralei de la Cernavoda la capacitate maxima concomitent cu productia hidro foarte buna ar fi trebuit sa „racoreasca“ preturile, scrie ZF. Oamenii…

- Oamenii de știința spun ca lumea trebuie sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera cu cel puțin 45% pana in 2030 pentru a avea o speranța de a atinge obiectivele Acordului de la Paris pentru mijlocul secolului și de a preveni incalzirea catastrofala. Cu toate acestea, 41 din cele mai mari 250 de […]…

- Singuri in mijlocul infernului! 12 persoane au ramas izolate de o viitura pe raul Zabala, in județul Vrancea. Oamenii au stat toata noaptea cu frica in suflet, temandu-se ca apa ii va inghiți. Imaginile surprinse de localnici sunt sfașietoare.

- Am finalizat saptamana ce a trecut cu Sarbatorire. Si am inceput aceasta saptamana cu o Sarbatorire.Energia care ne insoteste intreaga Saptamana este una de Sarbatorire, de celebrare, de festiv.Oamenii se intalnesc cel mai frumos si armonios in Sarbatoriri. Se acordeaza la energia festiva prin muzica,…

- Oamenii care iți fura norocul. Cum ii recunoști și ce e bine sa faci. Chiar daca nu ne dam seama, interacțiunea cu oamenii are un impact major asupra noastra! Energia celor care ne inconjoara face ca aceasta influența sa fie benefica sau negativa. In acest material vei afla care sint persoanele care…

- Roxana Nemeș și Maria Hingu au ajuns aseara in Romania, dupa ce au fost eliminate De la Survivor Romania . Faimoasa și Razboinica au fost așteptate cu multe surprize din partea celor dragi. Vizibil obosite, acestea au facut primele declarații. „Așa cum vad eu vibe-ul și tot ce se intampla, ca sa fiu…

- Clujenii au inceput sa iasa la terasa de dimineața, la fel ca in vremurile bune.Terasele de pe Bulevardul Eroilor au revenit la viața, joi dimineața, sub soarele bland de aprilie. Clujenii au obosit in urma restricțiilor și vor sa traiasca alaturi de Covid.

- In timp ce lupta cu raspandirea virusului SARS-CoV-2 este inca la ordinea zilei, la mai bine de un an de la inceperea pandemiei, Crucea Roșie Romana continua sa ramana in prima linie a intervenției umanitare, au transmis reprezentanții organizației. Dupa un efort intens și complex in primul val al pandemiei,…