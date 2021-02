Cum să te dedici mai mult familiei, la început de an Intr-o perioada in care petrecem acasa mai mult timp ca oricand, este important ca relația cu persoanele apropiate sa fie una buna. Cand timpul petrecut cu sarcinile de serviciu interfereaza puternic cu momentele pe care ar trebui sa le dedicam numai celor dragi, apare riscul ca tocmai oamenii care conteaza mai mult sa se simta neglijați. Cu un strop de empatie și cu un minimum de sacrificiu, putem face astfel incat echilibrul sa puna stapanire pe atmosfera casei, timp de multa vreme. In cele de mai jos, parcurgem impreuna o lista de recomandari ce te pot face sa treci cu mai mare ușurința peste… Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

