#ConstantaEsteBine: Ziua 9 de post si Jurnal de iubire de sine

Impreuna cu Cristela Georgescu, vom organiza in luna decembrie un nou Atelier de imputernicire, in care discutam despre Valurile Vointei.Ziua 9 de post si Jurnal de iubire de sine VointaVointa este un muschi care se antreneaza.Vointa este in acelasi timp o super putere.Vointa… [citeste mai departe]