Gospodinele au o perioada foarte incarcata acum. Inceputul noului sezon vine cu legume și fructe care mai de care mai bune pentru dulceața, compot sau muraturi. Gogonelele sunt cu siguranța preferatele romanilor. Majoritatea adora sa aiba un astfel de produs in camara pentru la iarna. Acestea se consuma de cele mai multe ori alaturi de […] The post Cum sa tai gogonelele inainte sa le pui la murat. Secretul pentru muraturi perfecte la iarna appeared first on IMPACT .