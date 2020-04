Stiri pe aceeasi tema

- De multe ori, munca la birou ți se pare epuizanta și simți ca nu mai ai randament, deși iți dai toata silința. In plus, au inceput sa te chinuie și durerile de spate care te impiedica sa te concentrezi și transforma intr-un chin orele de program petrecute in fața calculatorului.Nu trebuie sa te ingrijorezi…

- Munca la birou este considerata a fi mult mai sigura si mai placuta decat cea pe teren, insa exista avantaje si dezavantaje la fiecare dintre acestea. Chiar daca munca fizica iti solicita mai intens corpul, inclusiv statul la birou poate avea partile sale negative, mai ales daca vorbim de perioade…

- CCR a confirmat prin decizia adoptata miercuri ca Guvernul a procedat "corect" in cazul Legii bugetului de stat si a Legii asigurarilor sociale, sustine prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. "Procedura de angajare a raspunderii a fost o urgenta absoluta, pentru ca tara sa aiba de la 1 ianuarie un…

- Primul lucru pe care ar trebui sa-l faci inainte de a da drumul la incalzire este aerisirea caloriferelor. Daca ai pornit deja centrala, nu e nicio problema, poți sa faci aceasta operațiune acum. Iți prezentam pașii simpli prin care aerisești corect caloriferele din locuința ta! Pasul 1. Daca ai pornit…

- Decorarea peretelui pe care se afla televizorul este adesea neglijata. Mulți tind sa aleaga o biblioteca sau un sistem modular pentru integrarea televizorului. Televizoarele sunt ca niște gauri negre in decor: cand sunt stinse, suprafețele lor mari și negre parca absorb toata lumina, atragand prea mult…

- Oglinda este elementul de care trebuie sa profitam atunci cand dorim sa amenajam livingul. O oglinda bine plasata reflecta lumina naturala, imbunatațind aspectul camerei, deschizand spațiile mici și adaugand voiciune decorului. Cheia consta in asocierea unei oglinzi potrivite cu locul respectiv pentru…

- ​Titus Corlatean a cerut, la conferința de alegeri a PSD Dâmbovița, liderilor de partid sa renunțe „la peremisme și la stilul Mitraliera”. Corlatean a atras atenția ca PSD are nevoie de lideri care vorbesc corect limba româna, știu și limbi straini și sunt buni comunicatori,…

- Florin Iacob (26 de ani), cel mai bun portar al toamnei in Liga 2, este unul dintre atuurile aradenilor pentru promovare. La Arad miroase a Liga 1. Dupa 21 de etape, UTA e lider in „B”, cu 41 de puncte, urmata de CS Mioveni, Rapid și FC Argeș. Cheia rezultatelor excelente e chiar in poarta. Florin Iacob…