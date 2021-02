Cum să spargi corect oul în tigaie. Clipul devenit viral zilele trecute In ultima vreme, pe TikTok au aparut tot felul de trucuri si metode care explica felul in care poti obtine oul prajit perfect. Cea mai noua trasnaie se refera la felul in trebuie sa spargi un ou in tigaie pentru a obtine forma perfecta. Astfel, conform clipurilor postate pe reteaua de socializare, trebuie sa scapi un ou crud in chiar mijlocul tigaii. Vedeti imaginea AICI. In acest fel, se pare ca acesta se sparge perfect, fara a lasa bucatele de coaja (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua lebede, una ranita si alta extenuata dupa un zbor indelungat, au fost aduse zilele trecute la Gradina Zoologica din Chisinau. Ambele pasari singure au cerut ajutorul oamenilor, care nu au ramas indiferenti si le-au salvat de la pieire.

- Mioara Roman va fi in curand operata, dupa ce starea ei de sanatate s-a agravat. Catinca Roman a declarat zilele trecute ca mama ei a avut nevoie de ingrijiri medicale, pentru ca s-a simțit rau. Oana Roman a povestit, pe pagina sa de Instagram, ca mama ei va suferi o intervenție laparascopica pentru…

- Prof. univ. dr. Daniel Coriu, presedintele Colegiului Medicilor din Romania, a facut, miercuri, un apel la vaccinare anti-COVID, in contextul in care au fost inregistrate decese si in randul medicilor. „Zilele acestea am aflat vesti triste. Au murit medici, ne-au murit colegi pe frontul luptei cu boala…

- Clipul publicitar al unei companii farmaceutice olandeze a devenit viral pe Internet, facand mulți oameni sa verse lacrimi. Mesajul emoționant te ajuta sa simți spiritul Craciunului. Ce vrea sa transmita clipul? Reclama de 2:55 minute se numește „Take Care Of Yourself” („Ai grija de tine”). Este realizata…

- Primarul Municipiului Ploiesti, Andrei Liviu Volosevici, a dispus efectuarea, in regim de urgenta, a unor lucrari de refacere a sistemelor pluviale existente la nivelul a doua baze sportive importante ale orasului nostru, respectiv la Sala “Leonard Doroftei” si la cladirile aferente Stadionului “Ilie…

- ”Diavolul insuși iși poate gasi jumatatea”, in cea mai recenta reclama pentru un site de intalniri online, realizata de compania de producție a actorului Ryan Reynolds, pe muzica lui Taylor Swift. Clipul in care Satana iși gasește dragostea vieții, anul 2020, a devenit viral pe internet, adunand peste…

- O tigaie arsa, pentru mulți dintre noi pare foarte greu de salvat. Insa, daca tigaia este din ceramica, oțel inoxidabil sau aluminiu, exista soluții pentru a o curața. In continuare va prezentam cum puteți curața spatele tigaii printr-o metoda simpla. Cum se curața corect o tigaie arsa Pentru aceasta…

- Autoritațile din Germania au ales sa foloseasca ironia pentru a-și convinge populația sa respecte restricțiile impuse in pandemia de coronavirus și au realizat un videoclip in care indeamna tinerii sa ramana acasa, pe canapea. Clipul a devenit viral, cu peste un milion de vizualizari pe internet.