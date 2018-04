Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj cu ocazia sarbatorilor pascale, in care indeamna la liniste si unitate. Și alți politicieni au transmis mesajul de Paște pentru romani, intre care primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. ”Linistea,…

- E talentata și frumoasa, știm! Și mereu surprinzatoare! Astazi, de exemplu, artista i-a lasat pe toți cu gura cascata, dupa ce a facut publice cateva imagini in care are un look total diferit. Mai mult, vedeta aparea imbracata intr-un outfit extravagant, care nu a trecut neobservat de admiratorii sai.…

- Dieta cu urzici este arma primaverii impotriva grasimii nedorite. Beneficiind de toate proprietațile sanatoase ale urzicilor vei ajunge sa slabești sanatos chiar și cate un kilogram pe zi.

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus, atunci dieta cariologilor este cea mai recomandata. Dureaza 15 zile. La micul dejun se mananca piersici, portocale, pepeni și pere. Exclus banane și struguri. In cazul in care vei urma dieta urmatoare, atunci poți fi sigur ca vei slabi doua kilograme pe zi.…

- Dieta cu castraveți detoxifica organismul, hidrateaza intens și va ajuta sa slabiți 2 kilograme în doar trei zile. Face însa parte din categoria dietelor-fulger și nu trebuie ținuta mai mult de câteva zile, întrucât este hipocalorica și nu ofera organismului toate…

- Dieta disociata este apreciata de multe femei, mai ales, insa pentru rezultate bune, trebuie respectate cateva reguli. Dureaza 7 zile in care se consuma doar alimentele permise și trecute mai jos.

- Razie in Floresti. Amenzi de peste 5.000 lei Politistii din Floresti au actionat pe DN1 E60 si pe strazile Eroilor si Cetatii, pentru prevenirea traversarilor neregulamentare, conducerii sub influenta bauturilor alcoolice si a depasirii vitezei legale. Pentru depistarea soferilor care depasesc…