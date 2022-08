Stiri pe aceeasi tema

- Buzoianca Alexia Tatu, noua senzatie a tenisului de camp romanesc, a cucerit duminica titlul de campioana la turneul de la Wimbledon, categoria de varsta U14. Sportiva care va implini luna viitoare 14 ani a jucat pentru prima oara pe iarba.

- Caravana care ii invața pe cei mici despre alimentația sanatoasa ajunge pentru prima data in aceasta vara in județele din sudul țarii. Caravana se deruleaza in cadrul programului Akademia Kinderland, desfașurat de Kaufland Romania și Asociația pentru Responsabilitate Sociala PLAN B pentru al cincilea…

- Se anunța un bairam pe cinste, vineri, 24 iunie 2022, la SKY Club din Piața Mihaie Eminescu. Invitatul de onoare al serii este Adrian Minune. Clubul SKY din Piața Mihai Eminescu va gazdui vineri, 24 iunie 2022, un concert special susținut de Adrian Minune. Accesul la concert: 100 de Ron. Rezervari se…

- ”Atentie! Au inceput lucrarile de reparatii la barajul Stramtori-Firiza din judetul Maramures. Pentru realizarea lucrarilor, colegii de la Apele Romane Somes-Tisa -Sistemul de Gospodarire a Apelor Maramures avertizeaza ca accesul in zona malurilor si pe luciul apei este strict interzis in aceasta perioada.…

- Gazeta Sporturilor pornește astazi proiectul „Matchday experience", o serie de reportaje speciale pe arenele Ligii 1, cu focus pe experiența suporterului in zi de meci. Primul episod: Stadionul Dinamo. Accesul lejer a ramas singurul capitol care i-a mai atras pe fani, in ultimii ani, la stadionul-ruina…

- De 1 Iunie, Muzeul Judetean de Arta „Centrul Artistic Baia Mare” se va deschide pentru copii. Cu ocazia Zilei Copilului, Muzeul Judetean de Arta „Centrul Artistic Baia Mare” a pregatit un program special, cu intrare gratuita pentru copii. Cei mici sunt invitati sa participe la atelierele de creatie…

- Parcarea de la Cora Pantelimon s-a deschis miercuri dimineata, a anuntat primarul Capitalei, Nicusor Dan, care a precizat ca accesul va fi gratuit pana cand Consiliul General va stabili tarifele.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit, miercuri, ca sunt neconstitutionale anumite prevederi din Codul Comunicatiilor, adoptat de Parlament pe 2 martie anul acesta, act normativ prin care furnizorii de servicii de gazduire electronica cu resurse IP aveau obligatia sa sprijine procurorii…