Cum să scoți un inel blocat pe degetul umflat în mai puțin de 10 secunde - VIDEO Ți s-a blocat un inel pe deget din cauza retenției de apa? Verigheta pe care o porți de ani de zile nu mai poate fi scoasa de pe deget din cauza deformarii și a umflarii acestuia?Din fericire, exista un truc extrem de simplu la care poți apela ori de cate ori intampini o astfel de problema. Ai nevoie doar de o panglica satinata pe care sa o infașori pe deget, dupa cum se vede in filmulețul de mai jos: Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

