Stiri pe aceeasi tema

- Un sturion viu de 140 de kilograme si lung de 2,5 metri a fost descoperit de politistii de frontiera in caruta a doi barbati. Pestele a fost redat mediului natural, potrivit news.ro. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, pe data de 4 martie, in jurul orei 13.00, politistii de frontiera…

- Cu siguranța ai observat faptul ca unele persoane au, in jurul ochilor, niște puncte albe. Mulți le confunda cu coșurile, dar specialiștii explica ce sunt acestea, de fapt. Tineri sau batrani, unii oameni au pe chip (in special in zona ochilor) niște mici puncte albe. Chiar daca la primul instinct am…

- Dintre toate metodele de slabit, masajul anticelulitic este cu siguranța cea mai placuta și accesibila alegere. Exista multe opțiuni de a realiza acest lucru, fie prin masaj manual, fie cu aparate speciale pentru masaj anticelulitic in Chișinau, pe care le gasești ușor și le poți folosi in confortul…

- Obtinut prin metode speciale de extractie a canabidiolului, substanta activa din canepa, uleiul CBD, cunoscut si ca ulei de canabis sau de canepa, este un produs 100% natural, cu nenumarate efecte benefice asupra organismului. Daca vrei sa introduci acest tip de ulei in rutina ta, este necesar sa descoperi…

- Adela Popescu este insarcinata pentru a treia oara, iar anunțul a fost facut in direct la „Vorbește Lumea”, cand vedeta s-a și retras de pe micile ecrane, locul ei in platou fiind luat de Lora. Acum, vedeta a facut o dezvaluire neașteptata pe blogul ei. Vedeta a dus pe lume doi baieți: Alexandru și…

- Mai mulți constanțeni au fost programați pentru vaccinarea anti-Covid la o adresa greșita. Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, a anunțat ca este vorba despre o eroare a platformei de programare care va fi remediata in scurt timp. Constanțenii care s-au programat pentru vaccinarea anti-Covid…

- Comisia Europeana vrea sa suplimenteze dozele de vaccinuri anti COVID-19 produse de Pfizer/BioNTech peste limita de 300 de milioane de doze, prevazute in actualul contract, scrie Reuters. ''Comisia verifica...