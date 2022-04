Stiri pe aceeasi tema

- Solidaritatea schimba vieți! Cu un SMS puteți sa salvați viața unui copil. Patrick are doar 6 ani și de jumatate de an traiește un coșmar. A fost diagnosticat cu o forma de leucemie și a avut nevoie urgenta de un transplant de maduva. Cu ajutorul Asociației Salveaza o Inima, micuțul a fost deja operat…

- De cateva zile, italienii din Roma sau Florența o vad pe Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, prin orașele lor, vizitand diferite obiective turistice, dar și la masa, la restaurante de lux, apreciate pentru produsele lor. De altfel, și pe rețelele de socializare au tot aparut insemnari despre…

- Presedintele bulgar, Rumen Radev, s-a intalnit, joi, la Sofia, cu comisarul european pentru politica europeana de vecinatate si negocieri de extindere, Oliver Varhelyi. In cursul intrevederii, seful statului bulgar a declarat ca Bulgaria se asteapta ca numeroasele promisiuni ale Republicii Macedonia…

- Dupa o pauza de aproape o luna pe retelele de socializare, Hilaria Baldwin a anuntat marti, pe Instagram, ca asteapta al saptelea copil cu sotul ei, actorul Alec Baldwin, care va deveni tata pentru a opta oara. Hilaria a precizat ca va naste in aceasta toamna, postand un videoclip in care cuplul le…

- Ester Exposito, o cunoscuta actrița din Spania in varsta de 22 de ani, a urmarit din tribunele Santiago Bernabeu corecția primita de Real Madrid de la rivala Barcelona, 0-4. +1 FOTO foto: Instagram @ester_exposito Ester este actrița și model. In ultimii ani, a devenit cunoscuta pentru ascensiunea datorata…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, sa acorde protectie temporara persoanelor care fug de razboiul aflat in desfasurare in Ucraina si aleg sa paraseasca tara, precum si un permis de rezidenta, acces la un loc de munca si la asistenta sociala in cadrul blocului european, relateaza Reuters. Noua legislatie,…

- Deși traim in mileniul al treilea și ai zice ca nu mai sunt valabile regulile și legile Evului Mediu, aflam des, din pacate, despre casatorii aranjate, despre batai, despre violențe, despre abuzuri, mai ales cu privire la fetele și la femeile de religie islamica. O fata de 19 ani, originara din Bangladesh,…

- Primarul localitații Tokat din Turcia, Eyup Eroglu, a declarat ca in cadrul lucrarilor de restaurare a castelului Tokat, temnițele in care a fost ținut prizonier contele Dracula au fost reabilitate și ca urmeaza sa fie facuta și sculptura care sa il infațișeze pe conte. Potrivit publicației turce Haberler…