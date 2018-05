Cum să scapi de purici DEFINITIV. Trebuie să ştii aceste trucuri Asadar, ii ai! Cum sa scapi de purici? In primul rand trebuie sa intelegi ca puricii nu au o zona favorita in care sa ramana. Cu atat mai mult daca ai in casa un animal care se poate plimba in toate camerele. In acest caz, exista sansa ca puricii sa se afle practic peste tot. Tocmai de aceea, este important sa scapi, in acelasi timp, de insecte dar si de ouale lor din intreaga casa, dar si de pe caine sau pisica. Nu este intotdeauna usor sa elimini puricii din casa, totusi iti vei atinge obiectivul daca este consecvent si faci lucrurile asa cum trebuie. Iata cele mai bune… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța ca tehnologia IPL este mai mult decat tentanta pentru orice femeie, avand in vedere ca ea promite o piele fina, lipsita de par timp de mai multe saptamani fara corvoada epilatului cu ceara, epilator sau aparat de ras. Dar inainte de a investi bani și timp in tratamentul cu IPL, exista cateva…

- Sughițul este o contracție involuntara și repetata a mușchiului diafragma. Cand persista devine jenant, mai ales daca te aflii in public. Din fericire exista o mulțime de trucuri care te pot ajuta. Iata cum scapi de sughiț.Cu o punga de hartie.

- Vremurile in care polițiștii stateau la panda cu radarul pe șoselele de la noi nu au apus deloc. Proiectul de lege care le interzicea astfel de practici a picat la vot, iar polițiștii de la rutiera au dreptul in continuare sa acționeze ”deghizați”. Singura cale ”de atac” a șoferilor ramane clasicul…

- Orice femeie, mai devreme sau mai tarziu, va avea probleme cu cearcanele. Deși medicina moderna a pus bazele unor tratamente extrem de costisitoare, pe care le considera eficiente, afla ca aspectul de ochi obosiți poate fi combatut in propria ta locuința, cu ajutorul unor remedii naturale extrem de…

- Multe femei se confrunta cu o problema extrem de veche-varicele. Un picior cu varice este un picior bolnav si cu un aspect estetic deloc placut. Din fericire, exista numeroase metode pentru combaterea venelor varicoase ce pot fi puse in practica acasa, fara prea mult efort.

- Este adevarat ca oul rosu are o semnificatie aparte, insa exista atat de multe tehnici decorative pentru ouale de Pasti, incat ne dorim sa ne surprindem familia si prietenii cu modele cat mai inedite. Asadar, am selectat 8 idei decorative pentru oua, ce te vor cuceri pe loc. In plus, ii vei…

- Anumite persoane au pete maro pe pielea de la subraț chiar daca s-au ras. Este o problema cosmetica neplacuta și extreme de deranjanta. Cauzele ei pot fi epilarea cu lama de ras sau cu creme chimice, transpirația excesiva, lipsa ventilației suficiente la subraț, depozitele de celule de piele moarta…

- Nu este deloc ușor sa dai jos kilogramele acumulate peste iarna. Daca ții cont de cateva trucuri simple, vei avea silueta pe care ți-o dorești!Daca vrei sa ai un abdomen plat și sa arzi grasimea abdominala, trebuie sa ai grija ce mananci.