- Mesele copioase de sarbatori, se vad, cel mai adesea, in kilograme in plus, de care vrem sa scapam cat mai curand pentru a nu porni la drum in noul an cu un surplus de greutate. Un regim drastic nu este insa cea mai buna soluție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In ultimele zile, inspectorii ANPC au gasit mizerie in multe restaurante și magazinele in care se vinde mancare. Și o mulțime de romani au depus plangeri referitoare la incidente de securitate cibernetica. Citește și: Ministerul Justiției incepe selecția procurorilor pentru șefia DIICOT Sfaturi pentru…

- Cozonacul, sarmalele si dulciurile de Craciun și-au gasit inamicul, iar mulți romani au mers azi in salile de sport. Unii mai timid, altii increzatori ca vor reuși sa-și revina dupa excesele din aceste zile.

- Unele femei se lovesc de faptul ca li se spune ca au uter retrovers, iar din start acestea spun ca nu pot ramane insarcinate, fara sa isi intrebe medicul ginecolog. Dr. Dumitru Smovcin, medic specialist obstetrica ginecologie la Armonia Hospital ofera cateva sfaturi in acest sens. "Inca de la inceput…

- Carmen Bruma este o sursa de inspirație și de ambiție cand vine vorba de stilul sau de viața. Dupa ce a reușit sa slabeasca considerabil, nutriționistul a adoptat o alimentație echilibrata care sa o ajute sa se mențina. Iata ce recomandari sanatoase a facut Carmen Bruma pentru mesele de post.

- A inceput postul Craciunului, asa ca timp de 40 de zile toti credinciosii vor incerca sa fie mai buni, mai smeriti si mai atenti cu meniul, pentru ca vor fi nevoiti sa lase deoparte gratarele si vor trece la alimente de origine vegetala. Si pentru ca si vedetele tin post, Click! a aflat ce reguli respecta…

- Jacheta din denim este unul dintre cele mai iconice lucruri din garderoba femeilor. Materialul este baza hainelor de zi cu zi. Femeile iubesc aceste geci din denim pentru universalism, versatilitate și stil. Este utila mai ales in lunile mai reci, deși este prezenta in garderoba și purtate pe tot parcursul…