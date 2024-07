Cum să scăpăm de șerpii din jurul casei. De ce le este frică, pentru ca să știm cu ce să-i punem pe fugă Șerpilor le este frica de lumini stralucitoareȘerpii sunt sensibili la lumina și vor evita adesea zonele puternic luminate. Acest lucru se datoreaza faptului ca ochii lor sunt proiectați pentru vederea pe timp de noapte, iar lumina puternica a soarelui poate fi dureroasa sau chiar daunatoare vederii. De aceea ii vom gasi mai mult ascunși in locuri intunecoase, pe care mai bine le evitam. Daca totuși ne vom intalni cu un șarpe intr-un loc intunecat, cel mai bine este sa aprindeți o lanterna pternica direct spre ei.Șerpii nu pot vedea bine in intuneric, așa ca se bazeaza pe simțul mirosului și pe… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

