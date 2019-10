Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar incarcat cu diverse bunuri, noua cetateni din Bangladesh, care incercau sa iasa ilegal din tara. Ieri, in jurul orei 07.10, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Șapte cetațeni straini au fost prinși cu diferite cantitați de droguri in bagaje, in Aeroportul din Cluj-Napoca. Aceștia le-au declarat polițiștilor ca substanțele erau pentru consum propriu.Polițiștii de frontiera au anunțat, sambata, prin intermediul unui comunicat de presa ca șapte cetateni…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, ascunsi intr-o autoutilitara incarcata cu struguri, douazeci si patru de cetateni irakieni si doi cetateni sirieni care intentionau sa intre ilegal in Romania.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, ascunși intr-o autoutilitara incarcata cu struguri, douazeci si patru de cetațeni irakieni și doi cetațeni sirieni care intentionau sa intre ilegal in Romania. Soferul mijlocului de transport a fost reținut pentru…

- Peste 46.500 de semnaturi au fost stranse in judetul Maramures pentru candidatura lui Klaus Iohannis la presedintia Romaniei, din totalul de peste 2,2 milioane. Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca acest este un semn ca maramuresenii si romanii au incredere in presedintele tarii. “Din…

- Douazeci si doi de migranti care incercau sa ajunga in Marea Britanie la bordul unei ambarcatiuni au fost salvati sambata noaptea in Canalul Manecii, in dreptul orasului francez Dunkerque, transmite AFP preluat de agerpres. Prefectura maritima a Canalului Manecii si Marii Nordului avertizase la miezul…

- Douazeci si doi de migranti care incercau sa ajunga in Marea Britanie la bordul unei ambarcatiuni au fost salvati sambata noaptea in Canalul Manecii, in dreptul orasului francez Dunkerque, transmite AFP. Prefectura maritima a Canalului Manecii si Marii Nordului avertizase la miezul noptii de sambata…

- Angajarile in instituțiile publice de la Botoșani ale unor persoane care fac parte din principalul partid aflat la guvernare au fost intens criticate, in cadrul unei conferințe de presa, de catre unul dintre coordonatorii Pro Romania Botoșani.