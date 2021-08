Stiri pe aceeasi tema

- Fii programator timp de 2 zile și exploreaza lumea fascinanta a programarii alaturi de specialiști IT! Tekwill Academy te invita la seria de masterclass-uri „Programare de la zero”, care se vor desfașura concomitent in 4 orașe diferite: Chișinau, Balți, Comrat și Cahul. Activitațile practice vor avea…

- Incendii de padure in regiunea Iakutia din Rusia. Doar in ultimele 24 de ore, au ars in jur de o suta de mii de hectare de vegetatie. Pompierii lupta cu peste 100 de focare pe o suprafata totala de 770 de mii de hectare.

- Ziua de azi, 21 iunie, va fi cea mai lunga din an și asta pentru ca se va produce solstitiul de vara. Astfel se marcheaza inceputul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15 ore și 32 minute, iar cea a noptii fiind de numai 8 ore și 28 de minute. Ce se intampla la solstițiu Dupa momentul solstitiului…

- Incepand de azi, telefonul Mi 11 Ultra, in varianta 12GB+256GB, este disponibil la prețul recomandat de 6.999,00 lei,pe canalele oficiale de vanzare: Mi Home, Mi Store, eMAG, Altex, Flanco, PC Garage, Evomag. Mi 11 Ultra este dotat cu senzorul Samsung GN2. Dispozitivul beneficiaza de un setup triplu,…

- Acțiune de salvare a unui cațel care fusese izolat de ape pentru o buna perioada de timp și care a supraviețuit datorita turiștilor care i-au aruncat mancare. Totul s-a intamplat la stația Paltin de la Valea Vaserului, celebra pentru Mocanița care atrage zi de zi sute de turiști. Semnalul de alarma…

- Presedintele Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat, miercuri, pe platforma Eco Burn de la Brazi, ca in incendiu au ars peste 500 de tone de deseuri periculoase si nepericuloase, inclusiv deseuri din zona medicala. „Acest incendiu ar putea aduce daune substantiale de mediu, avem statii…

- Din cele mai vechi timpuri nucile au fost considerate un aliment benefic pentru sanatate, ele fiind folosite chiar si in tratarea unor afectiuni. Cu un continut bogat de nutrienti, consumul acestora este extrem de benefic pentru organism. 1.Reduc nivelul colesterolului „rau” Cele mai recente studii…

- COMUNICAT DE PRESA| Sectorul cultural și creativ din Alba are la dispoziție mai mulți bani europeni, grație demersurilor europarlamentarului Victor Negrescu Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultura din Parlamentul European, europarlamentarul Victor Negrescu, a luat cuvantul, zilele trecute,…