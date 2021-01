Cum să revii în formă după mesele bogate din timpul sărbătorilor Perioada sarbatorilor este sinonima adesea cu excesele și delasarea. Aperitive, mincaruri grele, dulciuri, mese interminabile, plus alcool. Kilogramele se depun rapid și energia scade proporțional. Sfaturile nutriționiștilor și ale antrenorilor de fitness s-ar putea dovedi utile daca vrem sa ne recapatam cit mai repede forma de dinainte de Revelion. Reluați-va obiceiul de a avea o alimentație echi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- BRD - In zilele declarate sarbatori legale si nelucratoare (25 - 26 decembrie 2020, respectiv 1 - 2 ianuarie 2021), unitatile BRD nu vor avea program de lucru cu publicul. Sunt exceptate agentiile din centrele comerciale, al caror program va fi stabilit prin adaptarea programului standard la cel al…

- Consulatul Republicii Federale Germania la Sibiu este inchis in perioada sarbatorilor de Craciun din 24 pana in 27 decembrie 2020 (inclusiv) si de Revelion din 28 decembrie 2020 pana in 3 ianuarie 2021 (inclusiv). In mod obisnuit publicul se poate adresa Consulatului de luni pana vineri in intervalul…

- Compania RETIM informeaza clientii si colaboratorii sai din județul Timiș asupra programului de lucru valabil in perioada Sarbatorilor de Iarna. COLECTAREA DE DESEURI Activitatea de colectare a deseurilor din toate localitatile din județul Timiș in care opereaza compania RETIM se va desfasura conform…

- Italia se pregatește de lockdown in perioada Sarbatorilor, pentru a limita cat mai mult raspandirea virusului. Noile restricții impuse de autoritaților italiene vor intra in vigoare pe 20 decembrie, weekendul de dinainte fiind considerat ultimul „liber”, inainte de Craciun și Revelion. Intre 24 și 27…

- Perioada sarbatorilor se evidențiaza de obicei prin febra cumparaturilor. Cu ocazia sarbatorilor suntem tentați sa facem mai multe cumparaturi, de multe ori pentru a pastra anumite obiceiuri și tradiții. Cu atat mai mult, de Craciun, forfota este și mai mare pentru ca este sarbatoarea cadourilor. De…

- Perioada sarbatorilor reprezinta un risc ridicat de infectare cu COVID-19, din cauza oamenilor care se îngramadesc pentru a se pregati de Craciun sau Revelion. O țara din Europa a decis sa implementeze carantinarea totala pe perioada sarbatorilor. Grecia…

- Luna decembrie este luna sarbatorilor de familie, astfel ca pandemia poate afecta grav relațiile sociale, cu impact asupra sanatații psihice a oamenilor. Organizația Mondiala a Sanatații anticipeaza un al treilea val al pandemiei incepand cu ianuarie 2021 (incepand cu emisfera sudica) suprapus peste…