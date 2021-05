Cum sa reduci factura la gaze dacă folosești o centrală termică Iarna, facturile la gaze pot exploda, iar mulți dintre noi nu știu ce sa faca in cazul in care vor sa reduca costurile. Lucrurile sunt foarte simple, iar aceste sfaturi le poate aplica oricine atunci cand vrea sa plateasca mai puțin la factura pentru gaze. Izolarea este importanta, in special la nivelul ferestrelor. Pierderile de caldura pot mari factura de gaze cu pana la 30%, in cazul in care aveți o astfel de problema. Un termostat ar fi esențial. Il puteți regla la o anumita temperatura, economisind circa 8% din consumul de gaze naturale. Izolati conductele de agent termic mai ales in cazul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

