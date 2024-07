Stiri pe aceeasi tema

- Ne ținem de cuvant, așa cum am promis , și revenim cu Allen Coliban, acest individ in care nu se poate avea incredere și care a decredibilizat funcția de primar al municipiului Brașov! Minciunile și tradarile din timpul mandatului de primar, ba chiar de dinainte, de cand sistemul ocult il pregatea sa…

- Antonela Patruț (28 de ani), actuala iubita a lui Arpad Paszkany (52 de ani), fostul patron CFR Cluj, duce o viața de prințesa de cand se iubește cu celebrul milionar. Relația celor doi pare a fi una tot mai serioasa, avand in vedere ca nu pot sta desparțiți, nici macar o zi.Antonela are parte de cadouri…

- Prima sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Turciei reprezinta un mare pas inainte, un pas care va apropia si mai mult cele doua state atat in plan strategic, cat si economic si social, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Cu siguranta, astazi asistam la cel mai important moment in relatia dintre…

- Lavinia Parva și Ștefan Banica Jr. formeaza un cuplu de senzație in showbiz-ul din Romania. Sunt casatoriți din anul 2017, iar de atunci și-au format o familie perfecta. Știind cat de cunoscut și apreciat de doamne și domnișoare este soțul ei, Lavinia Parva a dezvaluit daca este geloasa sau nu in casnicie!

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau par ca au depașit perioada mai dificila din relația lor, iar acum se ințeleg de minune. Au fost intr-o vacanța de vis pe taramul bogaților in formula completa in luna aprilie și imaginile surprinse de curand de paparazzii Spynews.ro arata ca nimic nu ii mai poate desparți,…

- „Cert, nu este un mare succes al coaliției. Prefer sa nu comentez deciziile coaliției in materie de ales candidați și felul in care se vor poziționa. Discuțiile s-au purtat ieri și azi-noapte, nu am fost acolo. Am aflat rezultatele. Aceasta soluție de candidați separați pe București sa nu duca la lupte…

- Relația fiului cel mic al Regelui Charles cu actrița de peste Ocean a starnit numeroase controverse, in special din pricina faptului ca era o femeie divorțata. Inainte de a-l cunoaște pe Prințul Harry, Meghan Markle a avut mai mulți iubiți decat se credea. Pe lista cuceririlor se gasesc nume celebre,…

- Delia și Liviu formeaza un cuplu recent in casa Mireasa și au inceput sa se afișeze tot mai mult. Cu toate ca tinerii sunt gata sa se cunoasca cat mai bine și devin serioși, doamna Ioana nu crede in gesturile pe carele afișeaza și ii considera falși.