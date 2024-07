Stiri pe aceeasi tema

- Un turist a apelat, marti, numarul unic de urgenta 112, anuntand ca o tanara impreuna cu care se afla pe traseul Jepii Mici a fost atacata de un urs. Potrivit informatiilor comunicate de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, jandarmii care au ajuns la fata locului nu au gasit victima, ci doar…

- Caz socant la Resita. O pisica maidaneza a fost chinuita de trei tineri, pe motiv ca i a zgariat. Politia s a sesizat dupa ce imaginile au fost postate pe retelele sociale. Cei trei tineri ar fi gasit pisica in scara unui bloc. Animalul era hranit ocazional de locatari, iar in momentul in care s au…

- Un urs a fost filmat, luni seara, in centrul stațiunii Poiana Brașov. Animalul circula nestingherit pe strazile din centrul stațiunii Poiana Brașov, fara sa para deranjat de oameni sau mașini. Plimbarea ursulețului a fost filmata de Roxana Cojocea, care spune in filmare ca in zona erau și turiști pe…

- Un incident banal s-a lasat cu plangere la Poliție și dosar penal. In dupa-amiaza zilei de sambata, calul unui barbat din Rașca a rupt legatoarea, iar apoi a intrat pe un teren arabil al unei persoane. Pe acest teren erau cultivate lucerna, porumb, ceapa și sfecla, culturi distruse parțial de ...

- Prezenta unui urs a fost semnalata duminica noaptea, in Pitesti, fiind emis mesaj RO-Alert. Animalul a fost cautat de polițisti, jandarmi si de echipaje ISU, inclusiv cu camere de termoviziune, dar nu a fost gasit inca.

- Așa cum Moș Craciun a devenit sinonim cu Craciunul, sarbatoarea nașterii lui Isus, iepurașul de Paște a devenit unul dintre cele mai recunoscute simboluri ale Paștelui, sarbatoarea Invierii. Cum a ajuns iepurele, un animal asociat cu mai multe zeitați antice, sa devina un simbol al Paștelui

- Este o situație complicata, dar cu care se confrunta foarte multe femei. Afla, din randurile de mai jos, ce poți sa faci daca ai divorțat și vrei sa ramai cu numele soțului. Ce spun avocații despre procedura și ce se precizeaza in Codul Civil. Ce pot face femeile care vor sa pastreze numele soțului…

- O plimbare in padure poate fi palpitanta sau chiar infricoșatoare, mai ales cand e facuta intr-o zona plina de urși, așa cum este zona Broșteni, din județul Suceava.Recent, un padurar de la Ocolul Silvic Broșteni a surprins momentul apariției unui urs impresionant. Animalul nu s-a speriat de ...