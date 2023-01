Cum să primești 500.000 de lei salariu de la stat, dar fără să vii la muncă Angajații de la stat sunt mai speciali decat restul, iar mai speciali ca ei sunt șefii lor. Care, in unele cazuri, destule, sunt platiți cu un purcoi de bani, fara ca macar sa dea pe la munca. O ancheta DNA arata ca șefii de la DSVSA Mureș au inchis ochii, pentru ca barbatul era un om influent politic. Este vorba despre Radu Chețan Roatiș, fost șef al al DSVSA Mureș și șef al ANSVSA, instituția centrala. DNA a descoperit ca acesta ar fi fost platit timp de patru ani cu un salariu fara insa sa fi venit la serviciu. Ancheta procurorilor anticorupție a fost declanșata dupa ce un denunț anonim a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta DNA arata ca șefii de la DSVSA Mureș au inchis ochii, pentru ca barbatul era un om influent politic, potrivit Realitatea PLUS.Este vorba despre Radu Chețan Roatiș, fost șef al al DSVSA Mureș și șef al ANSVSA, instituția centrala. DNA a descoperit ca acesta ar fi fost platit timp de patru ani…

- Conform unui sondaj recent, angajații romani au avut dificultați in revenirea la serviciu dupa sarbatorile de iarna. Jumatate dintre respondenți au declarat ca au revenit la munca obosiți și stresați, iar cauza principala a fost oboseala acumulata. Doar 38% dintre cei intervievați au beneficiat de o…

- Un sondaj realizat de o platforma de locuri de munca arata ca 53% dintre angajati se asteapta ca anul acesta sa le creasca salariile, iar 40% au de gand sa isi caute un alt loc de munca daca acest lucru nu se va intampla in contextul majorarii inflatiei. Conform datelor prezentate de undelucram.ro, aproximativ…

- Radu Roatis, fostul sef al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), a fost condamnat de Tribunalul Mures la doi ani si sase luni de inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, intr-un dosar de complicitate la abuz in serviciu in forma continuata…

- Fostul sef al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Radu Roatis, a fost condamnat, miercuri, de Tribunalul Mures, la doi ani si sase luni de inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, fiind obligat sa presteze 100 de zile de munca in…

- Sediul ADS din județul Buzau sta mai mult inchis decat deschis, iar directorul George Sava iși protejeaza angajatele care nu prea trec pe la serviciu. In ultimii ani, sediul ADS Buzau a stat inchis cu „lacatul” și cu zeci de plicuri infipte in ușa. De cateva zile, dupa ce am solicitat Administrației…

- Ultimii doi ani și jumatate au adus multe schimbari in viața de angajat. Pe langa flexibilitatea la job, munca de la distanța a creat angajaților și un context favorabil pentru a prelua proiecte sau joburi extra și pentru a-și suplimenta astfel veniturile. Peste 20% dintre cei care au lucrat remote…

- Catalin Scarlatescu a fost invitat la podcastul lui Speak, unde a vorbit despre restaurantul sau. Juratul de la „Chefi la cuțite” a recunoscut ca a aplicat reguli stricte pentru angajați.Chef-ul vrea sa fie disciplina la el in restaurant și a apelat la o metoda pentru a-și motiva angajații sa munceasca.…